Москва, , 15:23 — REGNUM Сбербанк сейчас очень серьезно входит в школу. Об этом сегодня, 10 сентября, заявил глава Сбербанка РФ Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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В 2018 году провели олимпиаду, на втором этапе олимпиады приняли участие 50 тыс. школьников. В 2019 году очень хороший результат олимпиады по искусственному интеллекту.

По его словам, это очень хорошо, что в регионах много стали заниматься этой темой. За три года Сбербанк создал специальные программы для школьников, обучили учителей, и сейчас это становится важным движением.

«Чувствуем, что надо внести большой вклад в реформирование системы образования, увеличить количество вузов, которые выпускают специалистов», — считает Греф.

Как сообщало ИА REGNUM, в России необходимо отказаться от классической системы экзаменов в школах, заявил 5 сентября глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

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