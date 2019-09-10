Москва, , 15:23 — REGNUM Передергивания и искажения — так врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и критик псевдомедицины Алексей Водовозов 10 сентября на своей странице в «Живом журнале» отреагировал на заявление Роскачества, которое призвало граждан не мыть курицу, грибы и яйца.

В частности, Водовозов обратил внимание на то, что эксперты Роскачества апеллировали к Министерству сельского хозяйства США и Университету штата Северная Каролина, эксперты которого якобы пришли к выводу, что «в 25% случаев у людей, мывших птицу перед приготовлением, была диагностирована острая кишечная инфекция, вызванная сальмонеллой».

«Нет такого в первоисточнике вообще, — возмутился Водовозов. — Там не 25%, а 26%, и не зафиксированная кишечная инфекция, а «во время исследования 26 процентов участников, которые мыли сырую птицу, переносили бактерии из этой сырой птицы в готовый к употреблению салатный салат». Что слегка совсем не то же самое. А далее делается хитрый финт ушами. Берём фразу из первоисточника, где говорится про вообще все пищевые инфекции, и ненавязчиво чуть-чуть её подправляем, ставя сразу после абзаца про страшные сальмонеллёзы от мытой курицы, после чего имеем 3 тысячи погибших только от одних сальмонеллёзов. Прелестно!»

При этом врач уточнил, что, согласно нормам гигиены, «пути сырого мяса не должны пересекаться с путями других продуктов», но принимавшие участие в исследовании люди мыли курицу в раковине, а потом в этой же раковине помыли овощи, предназначенные для салата. Также Водовозов подчеркнул, что если яйца предполагается варить, то не имеет значения — мыли их перед этим или нет.

«Ну и по поводу того, что водой с грибов смывается весь вкус и аромат, я даже ничего комментировать не буду, надеюсь, очевидно, что это бредятина», — написал возмущённый токсиколог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по сообщению пресс-службы Роскачества, грибы и куриное мясо не стоит мыть перед приготовлением. Обосновывается это тем, что при мытье мяса птицы патогенные бактерии распространяются по кухне и попадают на посуду и другую пищу, что грозит острыми кишечными инфекциями.

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