Москва, 10 сентября 2019, 15:23 — REGNUM Передергивания и искажения — так врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и критик псевдомедицины Алексей Водовозов 10 сентября на своей странице в «Живом журнале» отреагировал на заявление Роскачества, которое призвало граждан не мыть курицу, грибы и яйца.
В частности, Водовозов обратил внимание на то, что эксперты Роскачества апеллировали к Министерству сельского хозяйства США и Университету штата Северная Каролина, эксперты которого якобы пришли к выводу, что «в 25% случаев у людей, мывших птицу перед приготовлением, была диагностирована острая кишечная инфекция, вызванная сальмонеллой».
При этом врач уточнил, что, согласно нормам гигиены, «пути сырого мяса не должны пересекаться с путями других продуктов», но принимавшие участие в исследовании люди мыли курицу в раковине, а потом в этой же раковине помыли овощи, предназначенные для салата. Также Водовозов подчеркнул, что если яйца предполагается варить, то не имеет значения — мыли их перед этим или нет.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по сообщению пресс-службы Роскачества, грибы и куриное мясо не стоит мыть перед приготовлением. Обосновывается это тем, что при мытье мяса птицы патогенные бактерии распространяются по кухне и попадают на посуду и другую пищу, что грозит острыми кишечными инфекциями.
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