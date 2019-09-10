Москва, , 15:09 — REGNUM Запрет на трудоустройство женщин машинистами поездов метро будет снят с Москве с января 2021 года. Об этом сообщил 10 сентября журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что пока закон запрещает женщинам управлять электричками в метрополитене, однако система управления поездом сильно изменилась, никакие тяжелые операции для этого не нужны. Раз женщины могут управлять самолетами, то смогут и водить поезда, добавил Ликсутов.

Заммэра Москвы отметил, что работать машинистами хотят многие женщины. Вероятно, первые женские группы для обучения этой профессии наберут в марте 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России пересмотрели список «неженских» профессий, его обновленный вариант вступит в силу 1 января 2021 года.

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