Красногорск, , 15:06 — REGNUM В Подмосковье за десять месяцев 2019 года свыше 1,2 млн человек прошли тестирование на наличие вируса иммунодефицита. Как сообщили ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе областного Минздрава, число жителей, сдавших анализ на ВИЧ, выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По словам министра здравоохранения Московской области Татьяны Мухтасаровой, также на 19% выросло число пациентов, получающих антиретровирусную терапию — до 4225 человек. Всего в области антиретровирусную терапию получают 26 тыс. пациентов.

Напомним, как ообщало ИА REGNUM, в России за 10 лет в 1,5 раза увеличилось число пациентов, у которых впервые диагностировали ВИЧ-инфекцию.