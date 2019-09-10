Пекин, , 15:04 — REGNUM В Китае широко отмечается День учителя. В связи с профессиональным праздником работников системы народного образования председатель КНР Си Цзиньпин встретился с представителями передовых коллективов и преподавательской общественности, поздравил их с праздником, вручил награды и памятные подарки тем, кто признан лучшими в своей профессии, сообщает 10 сентября Синьхуа.

Те, кто был отмечен на собрании за высокие результаты своей деятельности, получили аудиенцию у главы государства и сделали с ним коллективное фото. Профессия учителя и преподавателя в Китае считается одной из наиболее престижных, а занятые в сфере народного образования граждане пользуются всесторонней социальной и иной поддержкой государства.