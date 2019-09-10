Лондон, , 14:58 — REGNUM Житель Южного Уэльса Тоби Рис Дэвис выкупил списанный пассажирский самолет, чтобы превратить его в гостиничный номер. Об этом сообщает Daily Mail.

Лайнер Airbus A319 был произведен 27 лет назад. Сначала его использовала канадская авиакомпания, затем — мальтийский перевозчик, а с 2003 года — эмиратская компания Etihad Airways. Он стал первым самолетом, списанным в Etihad.

Британец заплатил за лайнер £ 45 тыс., разрезал фюзеляж на две части и переоборудовал один из туалетов в душевую. Такая «комната» может принять семью из четырех человек, переночевать в ней стоит £ 179.

«Это привлекает людей, которые вспоминают о своих путешествиях. Это касается вещей, вызывающих у людей счастливые воспонимания», — заявил он.

Аэробус уже брали в аренду двенадцать семей, все остались довольны отдыхом, рассказал энтузиаст.

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