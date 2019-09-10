Редвуд-Сити, США, , 16:10 — REGNUM Разработчики из Electronic Arts ищут игроков для тестирования своего нового облачного сервиса Project Atlas. Об этом 10 сентября рассказывает портал PCGamer.

Во время тестирования представители компании хотят проверить «качество обслуживания в облачных играх». Для теста геймерам будут предоставлены четыре игры: FIFA 19, Titanfall 2, Need for Speed Rivals и Unravel .

Electronic Arts анонсировали Project Atlas (рабочее название) ещё в 2018 году. Официальная дата запуска сервиса пока не сообщается.

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