Киев, , 14:46 — REGNUM Более 13 тыс. украинских семей использовали возможностью купить газ на зиму по летним ценам, заявили 10 сентября в пресс-службе НАК «Нафтогаз».

Всего ими было накоплено 15,6 млн. куб. метров газа.

Акция, объявленная «Нафтогазом», действует до 25 сентября. Украинские потребители могут купить газ на зиму по летней цене 5849,3 грн за 1 тыс. кубических метров.

Напомним, ранее эксперт Виктор Скаршевский предупредил, что к зиме цена на газ может упасть ещё сильнее, что обернётся для украинских потребителей очередной переплатой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании «Укртрансгаз» заявили, что украинская газотранспортная система готова к отопительному сезону на 85%. В компании опасаются сложностей, вызванных возможным прекращением транзита российского газа через территорию Украины.

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