Канберра, , 14:43 — REGNUM Игра Life is Strange 2 будет временно запрещена в Австралии из-за несоответствия возрастному рейтингу. Об этом в своём Twitter-аккаунте 9 сентября рассказали разработчики игры.

https://twitter.com/LifeIsStrange/status/1171012199294410752

Представители Dontnod Entertainment планируют решить вопрос с запретом в Австралии за две недели. В это время игра исчезнет из всех цифровых магазинов для жителей этой страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Австралии также запретили игру DayZ из-за присутствия в ней морфия. Разработчики решили не создавать для Австралии отдельную версию игры, а переделать существующую.

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