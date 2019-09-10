Красногорск, , 14:40 — REGNUM Расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве многоквартирного дома в подмосковной деревне Удино завершено. Перед судом предстанет директор компании-застройщика, сообщает 10 сентября пресс-служба Следственного комитета РФ по Московской области.

Следствие установило, что директор компании «Вита Реал Эстейт» в 2011 году организовал сбор денег с дольщиков, обещая построить в Дмитровском районе Подмосковья четырехэтажный жилой дом. Он заведомо знал, что дом не будет сдан в эксплуатацию, и присвоил таким образом более 131 млн рублей.

«До настоящего времени жилой дом в эксплуатацию не введен, ООО «Вита Реал Эстейт» установленные в договорах обязательства не выполнило», — говорится в сообщении СК.

Потерпевшими по делу признаны 65 человек, на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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