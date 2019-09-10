Лампедуза , Италия, , 14:11 — REGNUM Власти Италии запретили вход в территориальные воды и порты страны кораблю Alan Kurdi, на борту которого находится 13 мигрантов, в том числе 5 несовершеннолетних, передает Adnkronos во вторник, 10 сентября.

Не получил пока разрешения на вход и корабль Ocean Viking, на борту которого находится 50 человек.

Наблюдатели отмечают, что перевозчики мигрантов обращаются к властям Италии за получением разрешения впервые после смены правительства, и реакция новой власти на эти запросы может продемонстрировать, изменится ли в ближайшее время миграционная политика Италии.

Осенью 2018 года в Италии по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини был принят декрет о безопасности и миграции, ограничивающий доступ мигрантов в страну, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

В «Лиге» считают организацию нелегальной миграции незаконным бизнесом и методом политического давления на национальные власти европейских стран. Расширенная версия закона была утверждена летом 2019 года.

Поток нелегальных мигрантов в Италию в этот период снизился более чем на 90%. После формирования нового либерал-популистского правительства Италии (без «Лиги») новые власти намерены смягчить правила в сфере ограничения нелегальной миграции.