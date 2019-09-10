Токио, , 14:37 — REGNUM Японская компания Nintendo запатентовала новое устройства виртуальной реальности. Об этом рассказал портал LetsGoDigital 9 сентября.

https://twitter.com/VirtuaMe/status/1171098323861815296

Новая VR-гарнитура от Nintendo напоминает очки из набора Nintendo Labo (картонный конструктор для VR-игр). Сообщается, что консоль Nintendo Switch будет «вкладываться» прямо в шлем виртуальной реальности.

Пока игра в виртуальной реальности доступна на Nintendo Switch только при помощи конструктора Nintendo Labo. С его помощью игроки могут собрать VR-очки, к которым прилагается несколько игр.

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