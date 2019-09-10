Париж, , 13:53 — REGNUM Все профсоюзы полицейских призвали провести «национальный марш гнева» 2 октября в Париже, первый на протяжении более пятнадцати лет, сообщает Le Figaro.

«Это историческое событие. Последний звонок, подобный этому, относился к 2001 году», — заявил журналистам Фабьен Ванхемелрик из профсоюза национальная полиция Альянса.

В то время как 48 полицейских погибли с начала года, около 20 профсоюзов, представляющих все полицейские силы, призывают к «улучшению качества работы».

«Они (полицейские) не чувствуют себя ценными, они чувствуют, что их чрезмерно эксплуатируют. Они чувствуют себя пешками, а не теми, кто должен сделать государственную службу достойной этого имени», — отметил Фабьен Ванхемелрик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полицейские профсоюзы французского города Бордо потребовали ужесточения мер против агрессивных демонстрантов.

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