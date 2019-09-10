Кисловодск, Ставропольский край, , 13:37 — REGNUM В Кисловодске проводили домой детей из Иркутской области. Отдохнув на курортах Кавминвод, дети (81 ребенок в возрасте от 7 до 17 лет) отправились домой. В проводах детей на родину принял участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе краевого главы.

Владимиров выразил уверенность, что дети, прошедшие за время летнего отдыха в крае полное санаторно-курортное лечение, хорошо отдохнули и поправили здоровье. Он также пригласил их на отдых в будущем году.

Напомним, всего более 219 детей из Иркутской области, пострадавшей от наводнения летом 2019 года, отдохнули этим летом на Кавминводах по приглашению властей Ставропольского края. Они прошли реабилитацию на базе санатория «Пикет» в Кисловодске.

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