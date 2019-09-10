Минск, , 13:36 — REGNUM «Репрессивные правительства используют сложную цифровую цензуру и слежку наряду с более традиционными методами, чтобы заставить замолчать независимые СМИ», — констатировал Комитет по защите журналистов в опубликованном 10 сентября специальном докладе.

Десятку стран с самой жёсткой цензурой возглавили Эритрея, Северная Корея, Туркмения, Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам, Иран, Экваториальная Гвинея, Белоруссия и Куба. В международной организации отметили: «Эти 10 стран попирают международный стандарт, запрещая или жестко ограничивая независимые средства массовой информации и запугивая журналистов, заставляя их замолчать с помощью тюремного заключения, цифровой и физической слежки и других форм преследования».

«В соответствии со статьей 19 Всеобщей декларации прав человека каждый человек имеет право искать и получать информацию и высказывать свое мнение», — напомнили в Комитете.

Там также напомнили, что Александр Лукашенко находится у власти с 1994 года — дольше всех в Европе. Власти в Белоруссии полностью контролируют СМИ, преследуют и задерживают независимых журналистов и блогеров, ужесточили контроль над новостными сайтами и социальными сетями.

«Государство систематически оказывает давление на влиятельные средства массовой информации и частных лиц, часто публично, арестовывая журналистов, совершая рейды на редакции и инициируя уголовные расследования тех, кто освещает события», — сообщил Комитет по защите журналистов.