Владимир, , 13:31 — REGNUM Владимирская область в 2019 году получит 27 новых школьных автобусов и семь автомобилей скорой медицинской помощи. Как сообщила пресс-служба областной администрации, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Все новые машины будут российского производства: автомобили скорой медицинской помощи классов В и С поставят с заводов «ГАЗ», «УАЗ» и «Форд Соллерс Холдинг».

Школьные автобусы, которые получит регион, произведены на автозаводах «ГАЗ», «ПАЗ» и «КАВЗ». Школьников будут возить автобусы вместимостью 10−12, 13−20, 21−24, 25−31 и более 31 человека.