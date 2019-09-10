Уагадугу, , 13:39 — REGNUM Эскалация насилия в Буркина-Фасо, произошедшая в последние шесть месяцев, вынудила многих работников сферы здравоохранения бежать из страны. Это оставило более полумиллиона человек без доступа к медицинской помощи, передает телерадиокомпания ВВС Africa со ссылкой на заявление Международного комитета Красного Креста.

По информации организации, из-за насилия были перемещены более 250 000 человек, а десятки медицинских центров были закрыты.

Как сообщают власти, последняя атака произошла в воскресенье, 8 сентября, подозреваемые в причастности к рядам боевиков-джихадистов убили по меньшей мере 29 человек в ходе двух нападений на севере Буркина-Фасо. Правительство заявило, что в регионе были развернуты военные.