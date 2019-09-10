Махачкала, , 13:23 — REGNUM В Дагестане выявлен факт присвоения денежных средств директором одной из сельских общеобразовательных школ. Он незаконно получал зарплату за работников школы. Факт хищения установили сотрудники полиции, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе управления МВД по региону.

По данным ведомства, 42-летний директор школы в Хунзанском районе в течение полутора лет, с января 2017 года, вносил в табель учета рабочего времени и расчетно-платежные ведомости ложные сведения. В результате он получил незаконно более 163 тыс. рублей, якобы полагающихся в качестве заработной платы одному из работников школы.

В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Присвоение или растрата».

Читайте также: Директор школы в Дагестане выдала 7,5 млн рублей зарплаты «мертвым душам»