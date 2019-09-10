Калуга, , 13:26 — REGNUM Порядка 439 миллионов рублей, из которых 239 млн рублей — это средства федерального бюджета, будет направлено в 2019 году на реализацию калужского регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта, который осуществляется во всех муниципалитетах, где проживает более тысячи человек планируется обустроить 215 дворовых и 92 общественные территории, сообщили 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

В настоящее время в области уже завершены работы в 142 дворах из 215. В их приёмке также принимали участие жители этих дворов. До 1 октября работы на всех объектах 2019 года будут завершены и приняты общественными комиссиями.

Также продолжаются работы по благоустройству общественных территорий в Тарусе и Мещовске, ставших победителями всероссийского конкурса, проводимого Минстроем России, по благоустройству малых городов и исторических поселений. Эти работы постоянно находятся на особом контроле профильного министерства. Их реализация позволяет осуществлять комплексное развитие территорий муниципальных образований.

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