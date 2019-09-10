Киев, , 13:20 — REGNUM Бывший украинский «политзаключённый» в РФ Александр Кольченко, признался в совершении поджога в Симферополе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщило 10 сентября издание Strana.ua.

Он рассказал, что участвовал в поджоге офиса организации «Русская община Крыма» и партии «Единая Россия» весной 2014 года.

«Это действительно так. Я принимал участие в этой акции, но о том, что это здание находится в жилой зоне, мне не было известно», — заявил Кольченко.

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Напомним, на суде он утверждал, якобы не принимал участия в поджоге, а лишь наблюдал со стороны.

Как сообщало издание «Комсомольская правда», почти две трети лиц, переданных украинской стороной в РФ — это граждане самой Украины. В основном это участники акций протеста против государственного переворота на Украине, обвинённые в «шпионаже» и посягательстве на «территориальную целостность» Украины.

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