Киев, 10 сентября 2019, 13:20 — REGNUM Бывший украинский «политзаключённый» в РФ Александр Кольченко, признался в совершении поджога в Симферополе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщило 10 сентября издание Strana.ua.
Он рассказал, что участвовал в поджоге офиса организации «Русская община Крыма» и партии «Единая Россия» весной 2014 года.
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Напомним, на суде он утверждал, якобы не принимал участия в поджоге, а лишь наблюдал со стороны.
Как сообщало издание «Комсомольская правда», почти две трети лиц, переданных украинской стороной в РФ — это граждане самой Украины. В основном это участники акций протеста против государственного переворота на Украине, обвинённые в «шпионаже» и посягательстве на «территориальную целостность» Украины.
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