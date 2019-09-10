Пермь, , 13:15 — REGNUM В Перми приостановлена работа частного сурдологического центра. Причиной стали нарушения правил пожарной безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Пермскому краю.

В службе судебных приставов отметили, что выявленные многочисленные нарушения в центре таили угрозу жизни и здоровью работников и клиентов.

Когда приставы прибыли по адресу, то в здании находись персонал и пациенты. Всем им пришлось покинуть сурдологический центр. После этого помещения опечатали. Доступ в медучреждение закрыт до устранения нарушений.