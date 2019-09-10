Москва, , 13:11 — REGNUM Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил обратиться к правительству РФ с тем, чтобы внести изменения в постановление об охране школ ЧОПами, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

«В этом новом учебном году многие директора школ, где число учеников и педагогов составляет более 100 человек столкнулись с судебными исками от прокуратуры за то, что не заключили контракты с частными охранными организациями», — сказал Неверов.

У судов есть все законные основания требовать, чтобы бюджетные деньги были направлены ЧОПам. Все дело в нормативно-правовом акте, который вроде бы призван обеспечить безопасность детей, указал парламентарий.

В постановлении правительства 1235 от 2017 года была введена категорийность учебных учреждений, и тем, где более 100 человек, присвоена «вторая категория», один из пунктов требований гласит об обязанности обеспечения охраны объектов сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. Там же заложены требования обеспечения системами видеонаблюдения.

«Несомненно, речь идет о безопасности детей. Но только есть ощущение, что тот, кто готовил предложение про охрану ЧОПовцами, давно не выезжал за пределы Садового кольца», — указал он.