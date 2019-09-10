Москва, , 13:06 — REGNUM Японская методика Озаки начала активно внедряться в российскую практику взрослой хирургии при проведении операций на сердце, сообщает 10 сентября пресс-служба Сеченовского Университета.

Накануне университет посетила делегация медицинской школы Ниигаты (Япония). На встрече с зарубежными коллегами первый проректор Сеченовского Университета Андрей Свистунов отметил, что не так давно московские кардиохирурги выполнили уникальную операцию на сердце 7-летнего ребенка, применив указанную методику.

Суть операции Озаки заключается в том, что из собственной оболочки сердца выкраиваются створки и пришиваются взамен измененного аортального клапана. Трехлепестковый клапан при проведении операции изготавливался с учётом последующего роста ребенка с расчетом на его растягивание по мере взросления.

Свистунов добавил, что внедрение в российскую практику новой методики станет началом сотрудничества двух университетов в этой области.

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