Москва, 10 сентября 2019, 13:06 — REGNUM Японская методика Озаки начала активно внедряться в российскую практику взрослой хирургии при проведении операций на сердце, сообщает 10 сентября пресс-служба Сеченовского Университета.
Накануне университет посетила делегация медицинской школы Ниигаты (Япония). На встрече с зарубежными коллегами первый проректор Сеченовского Университета Андрей Свистунов отметил, что не так давно московские кардиохирурги выполнили уникальную операцию на сердце 7-летнего ребенка, применив указанную методику.
Суть операции Озаки заключается в том, что из собственной оболочки сердца выкраиваются створки и пришиваются взамен измененного аортального клапана. Трехлепестковый клапан при проведении операции изготавливался с учётом последующего роста ребенка с расчетом на его растягивание по мере взросления.
Свистунов добавил, что внедрение в российскую практику новой методики станет началом сотрудничества двух университетов в этой области.
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