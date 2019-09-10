Любек, Германия, , 12:47 — REGNUM В Германии расследуют дело о мошенничестве, сопряженном с жестоким обращением с детьми. 49-летней женщине предъявлены соответствующие обвинения, пишет газета Bild.

Судебное разбирательство проходит в окружном суде Любека. Согласно материалам прокуратуры, обвиняемая Майке Б. заставляла своих четверых детей 10, 15, 17 и 18 лет изображать инвалидов и передвигаться в колясках, чтобы незаконно получать социальные пособия. Кроме того, еженедельно мать делала детям инъекции лекарства против гемофилии, хотя, согласно заключению участкового врача, они были здоровыми. Стоимость каждого укола оценивается в €1300. Ущерб, причиненный этим мошенничеством страховым компаниям, оценивается в €140 тыс. Школе, в которой учились дети обвиняемой, пришлось устанавливать дополнительные пандусы и лифты для инвалидных колясок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге по подозрению в мошенничестве арестованы сотрудники коммерческого медицинского центра. По версии следователей, они предлагали своим клиентам ненужное дорогостоящее лечение.

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