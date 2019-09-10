Тбилиси, , 12:41 — REGNUM Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава отправилась в США на переговоры об организации прямого авиасообщения между странами, сообщает 10 сентября издание «Новости-Грузия».

Министр планирует встретиться с представителями авиакомпаний Delta Air Lines и United airlines. Турнава считает, что начало прямого авиасообщения станет позитивным шагом в налаживании двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 октября 2019 года белорусская компания «Белавиа» планирует увеличить частоту авиарейсов Минск — Тбилиси с 7 до 9 раз в неделю. Новые рейсы будут запущены по средам и воскресеньям.

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