Лос-Анджелес, США, 10 сентября 2019, 13:28 — REGNUM Звезде фильма «Бамблби» Хейли Стайнфелд предложили исполнить главную роль в предстоящем сериале «Соколиный глаз». Об этом сообщило издание Variety 9 сентября.
Если актриса согласится, то ей предстоит сыграть роль Кейт Бишоп — преемницы Соколиного Глаза. Роль самого супергероя, как и в фильмах киновселенной Marvel, исполнит Джереми Реннер.
Премьера «Соколиного глаза» должна состояться в 2021 году на сервисе Disney +. На нём также выйдут другие сериалы по вселенной Marvel: «Ванда и Вижн», «Сокол и Зимний Солдат», «Локи» и другие.
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