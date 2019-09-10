Ереван, , 12:26 — REGNUM Военнослужащим в Армении улучшили условия выполнения долговых обязательств, сообщает 10 сентября агентство «Новости-Армения».

Отмечается, что депутаты Национального собрания республики приняли дополнения в закон о принудительном исполнении судебных актов. В частности, с заработной платы военнослужащих-должников разрешается взимать не более 30% дохода. Ранее предлагалось ограничить этот показатель до 10%.

Напомним, 9 сентября депутат Национального собрания Армении отклонили предложение о выделении дополнительных средств для военнослужащих, получивших травмы и ранения во время боевого дежурства.

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