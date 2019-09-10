Горно-Алтайск, , 12:18 — REGNUM За восемь месяцев 2019 года в Республике Алтай от химических отравлений пострадали 125 человек. 39 из них скончались. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Это ненамного, но больше показателей аналогичного периода 2018 года, когда произошло 121 случай подобных отравлений, в 35 случаях пострадавшие погибли.

«Негативным фактором является рост числа отравлений алкоголем. В структуре острых отравлений химической этиологии алкогольные отравления занимают первое место. За 2019 год зарегистрировано 36 пострадавших от отравлений алкоголем, 28 из которых скончались», — сообщили в управлении.

Специалисты отмечают рост числа алкогольных отравлений в 1,3 раза, летальных исходов по этой причине — в 1,2 раза. В 26 случаях причиной смерти стала злоупотребление этиловым спиртом, в 2 случаях — отравление метанолом.

Кроме того, жители республики пострадали от отравления угарным газом, лекарственными средствами и прочими токсическими веществами — растворителем, средствами бытовой химии, неизвестным ядом и прочее.

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