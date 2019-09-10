Магадан, Магаданская область, , 12:19 — REGNUM Глава Магадана Юрий Гришан в ходе брифинга, посвящённого различным темам, высказался по поводу телефонов в школах, комментируя запрет гаджетов в городской гимназии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Несколько слов хотел сказать относительно решения английской гимназии по запрету телефонов. Я уже говорил о том, что не знаю, зачем в эту тему вообще внедряться министерству образования Магаданской области. Это исключительно школьный вопрос, и его регулирование осуществляется школьными документами, такими как Устав школы, решениями Общественного совета школы», — считает Гришан.

По его мнению, дети без телефонов будут лучше учиться, не отвлекаться, а на переменах могут отдыхать и готовиться к следующему уроку.

«Считаю, что ни мэрии, ни департаменту образования, ни министерству образования правительства Колымы нет необходимости вмешиваться в этот вопрос», — добавил магаданский мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, общественность широко обсуждает тему запрета телефонов в школах. Мнения экспертов, учителей и родителей разделились.