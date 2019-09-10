Деревня Каменка, Красноярский край, , 12:07 — REGNUM В деревне Каменка Ачинского района Красноярского края, пострадавшей в результате августовских взрывов на территории воинской части, отопительный сезон начнётся в срок. Эта информация прозвучала на сходе граждан в Каменке, организованном краевыми и районными властями, а также представителями Минобороны РФ.

Как сообщили ИА REGNUM 10 сентября в правительстве края, ремонтно-восстановительные работы на котельной в Каменке завершены, два котла введены в эксплуатацию.

Как сообщало ИА REGNUM, деревня Каменка Ачинского района пострадала в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части. Первая волна взрывов произошла 5 августа, вторая — 9 августа.

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