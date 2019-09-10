Токио, , 12:14 — REGNUM Императрица Японии Митико во вторник, 10 сентября, покинула больницу после хирургической операции по удалению рака молочной железы. Об этом передает агентство Associated Press со ссылкой на сообщение агентства Императорского дворца.

Операция была проведена в воскресенье, 8 сентября, сейчас 84-летняя императрица уже находится дома.

В июле у Митико диагностировали раннюю стадию рака молочной железы. Хирургическое вмешательство провели в госпитале при Токийском университете. Метастазов выявлено не было.

Покидая клинику, императрица, мать нынешнего императора Нарухито, поклонилась сотрудникам больницы Токийского университета. Ее муж, император Японии Акихито, отрекся от престола 30 апреля, после 30 лет правления. Наследный принц, старший сын Акихито Нарухито взошел на престол на следующий день.

Митико, дочь мельника, оказалась первой простолюдинкой, ставшей императрицей в современной японской истории.