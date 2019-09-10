Москва, , 11:57 — REGNUM В уголовном деле о хищении бюджетных средств при строительстве здания спецприемника для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства, по которому проходят бывший глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов, появились новые обстоятельства.

По данным адвоката Дагира Хасавова, от претензий к ним отказался представитель Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Альберт Хавчаев. В ходе судебного заседания в Лефортовском районном суде Москвы он заявил, что действия обвиняемых не причинили Дирекции никакого ущерба.

Между тем следствием доказано обратное. Исходя из этого Генпрокуратура России обратилась к нынешнему главе правительства Дагестана Артему Здунову с просьбой проверить, имеет ли право Хавчаев заявлять на суде позицию госучреждения. В противном случае в прокуратуре потребовали предоставить другого представителя Дирекции.

«В случае выявления нарушений предлагаю рассмотреть вопрос о делегировании на судебный процесс другого уполномоченного должностного лица», — приводит слова представителя прокуратуры «Черновик».

Напомним, бывший глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и вице-премьер Раюдин Юсуфов обвиняются в присвоении и растрате бюджетных денежных средств на сумму около 41 млн рублей при реконструкции здания временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале.

Читайте также: Дело экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова будет рассмотрено в Москве