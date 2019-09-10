10 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Анастасия Степанова, , 12:29 — REGNUM



Виктор Корецкий Дорога таланта... Дорогу талантам! 1948

— Мама, можно я в олимпиаде поучаствую? Нужно твоё согласие.

— Можно.

— Распишись и дай 50 рублей.

Это не анекдот, не диалог из параллельной вселенной, это реалии современного образования, с которыми пришлось столкнуться начиная со второго класса обучения дочери. Данное явление — платные олимпиады по различным предметам, преподаваемым в школе, есть во всех регионах России. Впервые довелось столкнуться с ним во Владивостоке, далее оно же обнаружилось в Екатеринбурге, Барнауле, Казани. Значатся они чуть ли не всероссийскими, но какого-либо веса, кроме как потешить самолюбие родителей, не имеют. ИА REGNUM попыталось выяснить, кто и что стоит за платными олимпиадами.

Наверное, каждый современный родитель школьника в последние лет пять слышал такие названия, как «Русский медвежонок», «Олимпусик», «КИТ», «Кенгуру» и другие. Это всё олимпиады, участие в которых обходится в 50−100 рублей. Начался новый учебный год, и в сообществах соцсетей вспыхнули обсуждения и споры об этих «знаниях на вынос», как шутят сами родители.

Участие в этих внешкольных мероприятиях необязательно и не несёт в себе ничего, кроме красивого диплома, бланк которого можно купить в любом канцтоварном магазине. Учитывать при поступлении в вуз эти «достижения» никто не будет. Проще говоря, это бизнес на самолюбии и расчёт на поведение «все побежали, и я побежал». Со второго класса у родителей просят дать согласие на участие ребёнка в олимпиадах, образовательных конкурсах на платной основе. У кого-то это вызывает раздражение, а кто-то соглашается — и таковых большинство.

Немного цифр. Если взять за основу расчётов половину класса на 26 человек, как согласившихся, и параллель из четырёх классов, учесть, что олимпиады проходят со второго по 11-й классы, то лишь одна такая «оценка знаний» приносит около 36 400 рублей. В год их бывает по одной школе не менее пяти, то есть с одной школы можно получить 182 тыс. рублей (при цене 70 рублей за одну). Школ, например, в одной только Казани 167. Итого с одной только столицы Татарии получаем ежегодную выручку — порядка 30,394 млн рублей. Подсчёт, конечно, примерный, грубый, но и он позволяет оценить масштабы этого бизнеса.

Чей бизнес?

Возникает вопрос, кто получает эти средства? Попробуем разобрать на примере одной из таких олимпиад. К слову, некоторые организаторы масштабами российских не ограничиваются, замахиваются сразу на международный уровень.

Например, из положения о проведении мероприятия «V Международная олимпиада по русскому языку для 7−11 классов «Рыжий кот» следует, что её цель — «предоставить участникам интересную возможность в состязательной форме развить и продемонстрировать свои интеллектуальные способности». Уточняется, что организационный сбор — 100 рублей, и только после его оплаты можно поучаствовать. В обмен на это — диплом. К слову, готовый бланк диплома в розничной продаже — 15 рублей, а напечатать на цветном принтере — цена расходных материалов. Ремарка: дипломы и сертификаты в электронном виде доступны после подведения итогов, то есть даже на почтовые расходы тратиться не будут.

Организатором данной олимпиады является ОО «Центр дополнительного образования имени Я. А. Коменского», зарегистрированный в Самаре. По данным ЕГРЮЛ, ООО с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. рублей учреждено в апреле 2015 года. Директор ООО — Александра Жданова, а его единственный владелец — Владимир Максимов. Последний в разные годы был учредителем ещё пяти самарских юрлиц, четыре их которых уже ликвидированы. В их числе — ООО «Вот задачка», ООО «Септима», ООО «Рыжий кот» и АНО дополнительного образования «Центр развития мышления и интеллекта». Из действующих у него также есть ООО «Ступени развития». Директором в двух ликвидированных была всё та же Жданова. У ООО, конечно же, есть и лицензия на образовательные услуги.

Из всего этого можно сделать вполне закономерный вывод, что платные олимпиады — это просто ещё один бизнес в сфере образования. Как, например, репетиторство. Но в век развития интернета ребёнок может проходить тестирование, познавать новое и получать дополнительную информацию и без родительских вкладов в 50−100 рублей, или, как говорила сова в небезызвестном мультфильме, — безвозмездно или даром. И если бы не внедрение этого явления (платных олимпиад) через школы, где на местах есть и перегибы, давление на родителей, то условий рынка этот бизнес мог бы и не выдержать, на мой взгляд.

Почему же учителя настроены на сотрудничество с различными организаторами олимпиад? Ответ скрывается в разделе сотрудничество, к которому приглашают активных педагогов. Конкретных цифр благодарности учителю-куратору на официальных сайтах олимпиад найти не удалось. В родительском сообществе «Поборов нет» между тем отмечают, что предусмотрено «денежное вознаграждение для учителей, если они «привели» на конкурс 10 и более учеников»:

"Учитель получает компенсацию от организатора олимпиады — она составляет от 5 и до 30% от денег, собранных с учеников».

Так ли это на самом деле и всегда ли педагог ратует за олимпиаду на возмездной основе, утверждать не берусь.