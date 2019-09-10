Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Китай хочет значительно увеличить туристический поток в Санкт-Петербург. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Генерального консула Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Чжан Вэй.

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По его словам, в 2018 году Северную столицу посетил 1 млн туристов из Поднебесной, в 2019 году их число, как ожидается, достигнет 1,3 млн человек. Однако и этого для Китая недостаточно.

«Петербург обладает огромной притягательной силой. Думаю, что цифра в 5 млн туристов в год была бы достаточной, чтобы хотя бы в минимальной степени удовлетворить интерес жителей нашей страны к городу на Неве», — заявил Чжан Вей в интервью «Петербургскому дневнику».

Он отметил, что возможно, жителям Санкт-Петербурга кажется, что китайских туристов много, но для КНР это незначительный объём. По словам дипломата, за рубеж ежегодно выезжает 150 млн китайских туристов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 год Санкт-Петербург посетили 8,2 млн туристов, из них 3,9 млн — иностранные туристы, остальные — из регионов России, лидерами среди которых остаются Москва и Московская область. А за ближайшие четыре года власти Северной столицы рассчитывают увеличить количество туристов, приезжающих в город, до 12 млн человек в год.

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