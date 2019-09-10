Деревня Каменка, Красноярский край, , 11:39 — REGNUM В деревне Каменка Ачинского района, серьёзно пострадавшей в результате августовских взрывов в воинской части, прошёл сход граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в краевом правительстве.

Сход организовали краевые и районные власти, а также представители Минобороны.

По информации зампредседателя правительства края Анатолия Цыкалова, почти две тысячи жителей Ачинского района, Ачинска и Назарово получили единовременные выплаты в размере до 10 тыс. рублей (всего 16 млн 922 тыс. рублей). Также из резервного фонда правительства края выплачивается материальная помощь — до 20 тыс. и до 50 тыс. рублей, в зависимости от суммы ущерба.

Социальные объекты в Каменке восстановили за счёт краевого бюджета.

Читайте также: Власти Ачинского района прокомментировали информацию о новых взрывах

Представители Минобороны РФ заверили, что обстановка на военном складе стабильная, работы по уничтожению боеприпасов, запланированные на сентябрь, завершены. Военные вывозят часть боеприпасов с территории части.

По итогам схода Минобороны обозначило сроки, в которые завершит ремонтные работы в домах частного сектора.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар и взрывы на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском произошли 5 августа. Пострадали 15 человек, один человек погиб. Через несколько дней, 9 августа, последовала вторая волна взрывов. За медицинской помощью обратились ещё 25 человек. В результате ЧП под Ачинском серьёзно пострадала деревня Каменка.

В прокуратуре Красноярского края 9 сентября сообщили, что пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в Ачинском районе возместили материальный ущерб на сумму более 22 млн рублей

Читайте ранее в этом сюжете: Пострадавшим от взрывов в Ачинском районе возместили ущерб на 22 млн рублей