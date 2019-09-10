Токио, , 11:32 — REGNUM Разработчики из Square Enix представили трейлер дополнения Re Mind для приключенческой игры Kingdom Hearts III. Ролик появился на YouTube-канале франшизы 9 сентября.

В Re Mind создатели дополнения обещают раскрыть сюжет оригинальной игры с новой стороны. Сообщается, что игроки смогут пройти финальное сражение не только за Сору (главный герой игры), но и за его друзей: Роксаса, Акву, Вентуса и других.

Напомним, Kingdom Hearts — это серия японских приключенческих игр, в которой пересекаются выдуманные миры из мультфильмов DIsney и игр Square Enix. Релиз третьей части состоялся 29 января 2019 года.

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