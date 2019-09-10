Оренбург, , 10:42 — REGNUM На западе Оренбургской области с 11 по 19 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Напомним, на территории области с 30 апреля объявлен особый противопожарный режим.

С начала года зафиксировано 178 лесных пожаров на общей площади 1588,422 га. Отмечен рост числа природных пожаров и одновременно уменьшение общей площади, уничтоженной огнем на землях лесного фонда, по сравнению с 2018 годом.

За сутки, 9 сентября, зарегистрировано пять случаев степных пожаров на площади 6,652 га.

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