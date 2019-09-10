Новосибирск, , 10:39 — REGNUM Власти города Новосибирска сообщили, что «уникальный мультимедийный фонтан», который городу подарил председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, откроется завтра, 11 сентября.

В Тожественной церемонии примут участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр города Анатолий Локоть и Герман Греф.

Как рассказали в мэрии муниципалитета, в основе светомузыкального пешеходного фонтана в Центральном парке — концепция «умного» фонтана, который можно будет использовать как мультиформатную образовательную площадку. Он оснащён видео-лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран. Кроме того, фонтан сможет воспроизводить звуковые и визуальные программы.

На открытии фонтана, которое начнётся в 19:00 выступит группа «Иванушки International».

Как сообщало ИА REGNUM, светомузыкальный гидродинамический фонтан Новосибирску подарил президент ПАО «Сбербанк» Герман Греф. Греф побывал в городе с рабочей поездкой 7 сентября 2018 года. Сметная стоимость фонтана составила 97,5 млн рублей.

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