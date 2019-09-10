Сан-Франциско, США, , 10:41 — REGNUM Малярия может быть искоренена за время жизни одного поколения, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на доклад экспертов в области глобального здравоохранения, опубликованный в журнале Lancet.

В своем докладе, опубликованном в воскресенье, 8 сентября, более 40 специалистов сообщили, что свобода от малярии, одной из самых древних и смертоносных болезней в мире, может быть достигнута уже в 2050 году.

«Слишком долго искоренение малярии было далекой мечтой, но теперь у нас есть доказательства того, что малярия может и должна быть искоренена к 2050 году», — сказал Ричард Фичем, директор группы глобального здравоохранения при Калифорнийском университете в Сан-Франциско, который также был сопредседателем обзора по ликвидации малярии, проведенного по заказу медицинского журнала Lancet.

В докладе говорится, что для достижения этой цели правительства, ученые и лидеры общественного здравоохранения должны вкладывать больше денег и инноваций в борьбу с болезнью и комарами, которые ее переносят, что потребует «больше амбиций, приверженности и партнерства, чем когда-либо раньше».

»Мы должны … поставить перед собой амбициозные задачи и принять смелые меры, необходимые для их достижения», — добавил Фичем.

Обзор по малярии был опубликован в журнале Lancet через несколько недель после того, как ВОЗ опубликовала свой доклад о том, можно ли искоренить малярию. Эксперты ВОЗ, однако, сделали вывод о том, что искоренение не может быть достигнуто в ближайшее время и что постановка нереалистичных целей с неизвестным уровнем затрат временем достижения цели может привести к «разочарованию и негативной реакции».

В докладе Lancet говорится, что вместо того, чтобы неуклонно сокращать случаи малярии органы здравоохранения могли бы «взять на себя обязательство по достижению поставленной цели, которая подразумевает срочные и самоотверженные методы» борьбы.

По информации экспертов, половина мирового населения по-прежнему подвержена риску заражения малярией, и во всем мире каждые две минуты от малярии умирает ребенок.