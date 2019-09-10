Гуйян, Китай, , 10:30 — REGNUM Власти китайской провинции Гуйчжоу на юго-западе страны, занимающиеся рыночным регулированием, нарастили усилия в борьбе с противоправными практиками и нарушением рыночного порядка распространения алкогольной продукции бренда Kweichow Moutai, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

Для этого местной администрацией рыночного регулирования специально была создана круглосуточная горячая линия для сбора жалоб о противоправных и незаконных действиях, а также нарушении законодательства.

Подобная порицаемая деятельность включает в себя накапливание товара и спекуляция на дефиците, взвинчивание цен, продажа товара по премиальным ценам, подделка товара, злонамеренные спекуляции, фиктивное продвижение, обман или ввод в заблуждение клиентов среди прочих.

Напомним, что в августе 2019 года председатель компании Kweichow Moutai Group Ли Баофан отметил, что компания примет все необходимые меры для стабилизации цен на ее продукцию, которая до сих пор сильно отличается от установленного диапазона.

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