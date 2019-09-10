Оренбург, , 10:26 — REGNUM В Оренбурге собрались команды школьников из 14 регионов ПФО, чтобы принять участие в военно-спортивных состязаниях. Сегодня, 10 сентября, в Оренбургском президентском кадетском училище состоялось торжественное открытие VII окружного финала юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья — 2019», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Благодаря лучшей практике и многолетнему успешному опыту именно Оренбуржье получило право проводить финал военно-спортивной игры «Зарница Поволжья»», — отметила и.о. заместителя министра образования области Маргарита Крухмалева. В 2018 году оренбургский опыт организации и проведения окружной юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» признан лучшим.

В финале игры, с 9 по 14 сентября, участвуют 196 юношей и девушек в возрасте от 13 до 15 лет из 14 субъектов ПФО. Состязания проводят на базе лагеря «Самородово».

Стоит отметить, что в 2019 году появились новые испытания. В частности, участники должны преодолеть сложные этапы туристической полосы, чью протяженность 500 метров. Впервые пройдет состязание по снаряжению на время учебными патронами магазина автомата АК-74.

По словам организаторов, одним из захватывающих испытаний «Зарницы Поволжья» станет тактическая игра на местности с демонстрацией навыков ведения боя, умений вести разведку и оказывать первую медпомощь.

Главный федеральный инспектор по Оренбургской области Ринат Гильмутдинов отметил, что ребят ждет насыщенная программа: им престоит показать не только физическую выносливость, но и интеллект. Военно-спортивная игра дает возможность каждой команде проявить себя в игре, померяться силами со своими сверстниками, найти новых друзей.

Победитель окружного финала получит право защищать честь ПФО в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Победа».