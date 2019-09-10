Киев, 10 сентября 2019, 10:28 — REGNUM Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко собирается пройти врачебно-лётную экспертную комиссию, чтобы вернуться в авиацию. Об этом она заявила 9 сентября в эфире телеканала NewsOne.
Савченко рассказала, что в данный момент живёт на последнюю зарплату, полученную в Верховной раде Украины, и активно ищет работу.
На вопрос о возвращении в авиацию, Савченко рассказала, что пилот должен иметь отменное здоровье, а её здоровье было подорвано в тюрьме. Тем не менее, она попробует пройти специальную медицинскую комиссию.
Как сообщил телеканал NewsOne, 5 сентября Савченко подала документы в центр занятости и официально стала безработной.
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