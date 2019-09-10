Киев, , 10:28 — REGNUM Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко собирается пройти врачебно-лётную экспертную комиссию, чтобы вернуться в авиацию. Об этом она заявила 9 сентября в эфире телеканала NewsOne.

Савченко рассказала, что в данный момент живёт на последнюю зарплату, полученную в Верховной раде Украины, и активно ищет работу.

«Я думаю, что не каждый работодатель захочет иметь у себя на работе Надежду Савченко. Поэтому я сузила круг поисков, я ограничилась тем, что я хочу ту работу, которая будет ограничена в контактах с людьми, и будет более физической. Это то, что я хочу для души», —отметила она.

На вопрос о возвращении в авиацию, Савченко рассказала, что пилот должен иметь отменное здоровье, а её здоровье было подорвано в тюрьме. Тем не менее, она попробует пройти специальную медицинскую комиссию.

Как сообщил телеканал NewsOne, 5 сентября Савченко подала документы в центр занятости и официально стала безработной.

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