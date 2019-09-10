Ханчжоу, Китай, , 10:29 — REGNUM Председатель совета директоров компании розничной торговли «Alibab Group» Джек Ма должен покинуть свой пост 10 сентября. Уход был анонсирован в Twitter компании год назад.

Преемником на его место объявлен генеральный директор «Alibaba» Даниель Чжан. Он начал работать в компании с 2007 г. в должности финансового директора торговой площадки Taobao. В 2013 г. Он стал финдиректором «Alibab Group», а должность генерального директора занимает с 2015 года.

Напомним, что «Alibaba Group» была основана в 1999 году Джеком Ма. Изначально компания была создана, как площадка для торгов мелких и средних предприятий. В 2011 г. на ней было зарегистрировано 65 млн пользователей из 240 стран. В 2019 году «Alibaba» вышла на западные рынки, купив британскую компанию «WorldFirst» за $700 млн. Джек Ма, управляя компанией, стал долларовым миллиардером.