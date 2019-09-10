Фриско, США, , 10:26 — REGNUM Разработчики из Gearbox Software представили релизный трейлер игры Borderlands 3. Ролик появился на официальном YouTube-канале франшизы 9 сентября.

В новом трейлере игрока знакомят с главными героями (Искателями Хранилища) и антагонистами игры — жестокими близнецами Каллипсо. В сети также появился стартовый ролик, с которого начнётся прохождение Borderlands 3.

Напомним, релиз Borderlands 3 состоится 13 сентября 2019 года. Игрокам предстоит взять под своё управление одного из четырёх персонажей и спасти Галактику.

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