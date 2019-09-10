Владимир, , 10:19 — REGNUM В городе Владимире появилась улица Поисковая, названная в честь интернет-компании «Яндекс», сообщает местное издание «Зебра ТВ».

Отмечается, что новая улица появится в микрорайоне Энергетик, где в 2015 году компания начала строить центр обработки данных. В настоящее время «Яндекс» готовит к запуску вторую очередь.

То место, где сейчас стоит дата-центр IT-компании, было продолжением улицы Энергетиков, в свою очередь «Яндекс» обратился в топонимическую комиссию города с предложением назвать новую часть улицы «Поисковая».

Члены топонимической комиссии согласились с этим предложением, учитывая «значительные инвестиции компании в экономику области», сообщает «Зебра ТВ».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году президент России Владимир Путин в ходе визита московского офиса «Яндекса» посоветовал руководству компании открыть офис разработки на Дальнем Востоке. В ходе посещения офиса главе государства также рассказали о последних разработках в области искусственного интеллекта, а также онлайн-сервисах, влияющих на улучшение условий жизни людей.

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