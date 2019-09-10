Сеул, , 13:11 — REGNUM Группа бывших граждан КНДР, ране бежавших в Южную Корею, запустила в Северную Корею несколько воздушных шаров с пропагандистскими листовками накануне государственного праздника. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

9 сентября в КНДР отмечалась 71-я годовщина основания государства. Накануне ночью активисты движения «Борцы за свободную Северную Корею» собрались в приграничном южнокорейском городе Пхачжу и запустили на Север воздушные шары, к которым были прикреплены пропагандистские материалы: 500 тысяч листовок, 1000 флеш-карт, 500 буклетов, а также 1000 однодолларовых банкнот. Листовки, как сообщается, изобличают тоталитарный северокорейский режим и призывают граждан КНДР бежать из страны.

Правительство Южной Кореи не поддержало данную акцию и посчитало ее провокационной на фоне фактического отсутствия прогресса в переговорах с Пхеньяном.