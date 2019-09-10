Ереван, 10 сентября 2019, 10:15 — REGNUM Очную ставку устроили министру здравоохранения Армении Арсену Торосяну и бывшему главе Государственной контрольной службы (ГКС) Давиду Санасаряну, 10 сентября сообщает издание «Жоговурд».
Газета отмечает, что уголовное дело, возбужденное против бывшего руководителя ГКС, строится на показаниях двух лиц: министре здравоохранения и бывшего подчиненного Санасаряна — Самвела Адяна.
По информации издания, Торосян во время очной ставки с обвиняемым не ответил ни на один из задаваемых ему вопросов.
Напомним, 18 апреля Служба национальной безопасности предъявила обвинения против главы Государственной контрольной службы Давиду Санасаряна по части злоупотреблением должностными обязанностями. Ведомство запретило обвиняемым покидать территорию страны.