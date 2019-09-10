Нур-Султан, , 10:14 — REGNUM Около 180 тыс. человек приняли участие в открытом диктанте по казахскому языку на основе латинской графики. Об этом 10 сентября заявил секретарь ассамблеи народов Казахстана Жансеит Туймебаев, сообщает агентство «Казинформ».

По его мнению, диктант укрепляет общенациональное единство и согласие, содействует формированию идентичности и укрепляет мотивацию к изучению языка. Диктант прошел во всех городских и районных библиотеках и вузах страны.

Напомним, 4 сентября в Мажилисе (нижней палате парламента) Казахстана сообщили, что депутаты в своей работе перешли на латинскую графику.

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