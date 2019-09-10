Кемерово, , 10:14 — REGNUM Жители района «Южный» города Кемерово пожаловались в местные СМИ, что остались без врача-невролога, так как в городской клинической больнице №4 уволился единственный специалист.

Они отмечают, что теперь им приходится обращаться в клиники других районов города или платить за приём.

«Сказали, записывайтесь на прием в другие больницы. Я попыталась, а там очередь на несколько месяцев. А если надо все-таки попасть, то придется платить», — рассказала читательница сайта Vse42.ru.

По словам жительницы района «Южный», платный приём стоит около тысячи рублей.