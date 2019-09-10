Анкара, , 11:37 — REGNUM Глава турецкого фонда гуманитарной помощи İHH Бюлент Йылдырым заявил: «Наши склады пусты. Не осталось ни муки, ни продуктов. Жертвы таких потрясений, дети не должны страдать. Я призываю всех помочь Сирии».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Бюлент Йылдырым отметил: «Из-за последних атак сил Башара Асада на Идлиб 200 тыс. человек бежало к турецкой границе. Я видел палаточный городок в Идлибе. Грустное зрелище. Женщины не знают, что им делать. Негде оставаться. В некоторых палатках ютится по 4−5 семей. Помощь из Турции уменьшается. Из-за наплыва беженцев, их расселения по Турции, пропаганды и дезинформации люди охладели к гуманитарной помощи».

Глава фонда добавил: «Я обращаюсь к турецкому народу, живущим в Турции сирийцам и всему миру. В Сирии остаются люди, живущие под бомбами, потерявшие дома и детей. Им надо помочь».